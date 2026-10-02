Polisi Selidiki Wanita Dianiaya Usai Dituduh Curi Amplop Hajatan di Jaksel

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki kasus dugaan penganiayaan perempuan berinisial AAN. Penganiayaan dialami AAN usai dituduh mencuri amplop hajatan di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

"Terkait kejadian tersebut, seorang perempuan berinisial AAN telah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan melaporkan kejadian yang dialami, yaitu pengeroyokan," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adi, dikutip Jumat (2/10/2026).

Saat ini, perkara itu ditangani Unit Kriminal Umum Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, kasus tersebut ramai di media sosial setelah muncul unggahan yang menyebut seorang perempuan diduga mengalami intimidasi dan kekerasan setelah dituduh mencuri amplop hajatan.

Salah satu unggahan di Threads menyebut perempuan tersebut sedang berolahraga sebelum melintas di sekitar lokasi hajatan. Dalam unggahan itu disebutkan perempuan tersebut dituduh mencuri karena mengenakan pakaian berwarna hitam.

Unggahan lainnya menyebut tuduhan tersebut kemudian diketahui keliru setelah dilakukan pengecekan rekaman kamera pengawas atau CCTV.



(Arief Setyadi )

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