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Viral Kendarai Jet Ski di Jalan Terendam Banjir, Pria Thailand Dipenjara

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 02 Oktober 2026 |01:05 WIB
Viral Kendarai Jet Ski di Jalan Terendam Banjir, Pria Thailand Dipenjara
Video viral pria di Thailand mengendarai jet ski melintasi jalanan yang banjir.
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BANGKOK — Seorang pria yang direkam mengendarai jet ski di salah satu jalanan yang tergenang banjir di Thailand telah ditangkap pihak kepolisian. Penangkapan tersebut dilakukan setelah video aksi nekat pria berusia 27 tahun itu menjadi viral di media sosial dan mengundang reaksi warganet.

Dilansir Al Jazeera, aksi tersebut terjadi di Jalan New Phetchaburi pada Minggu (27/9/2026) malam, saat sebagian wilayah Bangkok masih tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur selama berhari-hari. Video aksi berkendara itu dengan cepat menyebar di media sosial, memperlihatkan pria tersebut memacu jet ski-nya menerjang banjir dan melakukan manuver belokan tajam, sementara orang-orang serta kendaraan lain kesulitan melintasi jalan yang sama.

Pengendara tersebut diidentifikasi sebagai Sorn Keadsiri, pria berusia 27 tahun. Menurut laporan Bangkok Post, ia kemudian diamankan oleh polisi Makkasan dan didakwa telah menyebabkan gangguan ketertiban umum serta menghambat arus lalu lintas.

Pengadilan Kota Bangkok Utara pada Senin (28/9/2026) menjatuhkan hukuman satu bulan penjara dan denda sebesar 10.000 baht kepada Sorn. Setelah ia mengaku bersalah dan bersikap kooperatif terhadap pihak berwenang, masa hukuman penjara dikurangi menjadi 15 hari dan denda menjadi 5.000 baht.

Video tersebut memperlihatkan bagaimana jet ski menciptakan gelombang besar di beberapa titik saat melaju di sepanjang jalan yang terendam air. Air tampak menyembur ke arah trotoar, anak tangga jembatan penyeberangan, dan dinding di tepi jalan. Beberapa pengendara sepeda motor juga terlihat melintasi ruas jalan yang banjir itu, sementara sejumlah mobil tampak ditinggalkan di sepanjang jalan setelah mesinnya mati akibat terendam air.

 

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