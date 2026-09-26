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Diguyur Hujan 48 Jam, Bangkok Banjir Parah hingga Tetapkan Status Bencana di 50 Distrik

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |21:29 WIB
Diguyur Hujan 48 Jam, Bangkok Banjir Parah hingga Tetapkan Status Bencana di 50 Distrik
Banjir di Bangkok, Thailand (foto: dok Xinhua/Rachen Sageamsak)
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BANGKOK - Hujan deras selama hampir 48 jam menyebabkan banjir parah di Bangkok, Thailand. Kondisi tersebut membuat pemerintah kota menetapkan status bencana banjir di seluruh 50 distrik ibu kota, pada Sabtu (26/9/2026).

Hujan yang turun hampir tanpa henti sejak Kamis (24/9) sore membuat sistem kanal Bangkok dipenuhi air. Air kemudian meluap ke sejumlah jalan, rumah, hingga tempat usaha warga.

Gubernur Bangkok, Chadchart Sittipunt mengatakan, curah hujan yang mengguyur ibu kota sejak 24 September telah mendekati 300 milimeter. Wilayah timur Bangkok menjadi salah satu kawasan yang terdampak paling parah.

"Sedikitnya 15 jalan utama di Bangkok terendam banjir," ujar Chadchart dilansir dari vietnam.vn.

Sejumlah warga bahkan harus menerobos genangan hingga setinggi pinggang di beberapa kawasan permukiman. Di kawasan On Nut, warga terlihat terus mengisi karung pasir untuk memperkuat rumah mereka dari terjangan air. Sejumlah ruas jalan berubah menjadi aliran air sehingga mengganggu lalu lintas.

Seorang warga berusia 67 tahun, Somkid Pheuk-ngam, mengatakan air telah mencapai hampir setinggi pinggangnya.

“Air terus masuk. Sangat sulit untuk keluar sekarang,” kata Somkid, seperti dilaporkan AFP.

 

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Topik Artikel :
Banjir Thailand Bangkok Banjir
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