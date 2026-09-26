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Jenazah Guruh Soekarnoputra Tiba di TPU Karet Bivak

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |14:07 WIB
Jenazah Guruh Soekarnoputra Tiba di TPU Karet Bivak
Jenazah Guruh Soekarnoputra (foto: Okezone)
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JAKARTA - Jenazah Guruh Soekarnoputra tiba di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2026).

Pantauan di lokasi, jenazah memasuki area TPU sekitar pukul 13.35 WIB. Rombongan jenazah diawali dua anggota Satgas Cakrabirawa yang membawa bendera Merah Putih dan bendera PDI Perjuangan.

Kemudian, terlihat foto almarhum Guruh Soekarnoputra berukuran cukup besar dibawa dalam rombongan, diikuti peti jenazah yang dibalut bendera Merah Putih.

Setelah peti dibuka, jenazah diletakkan di samping liang lahat sebelum dimakamkan.

Sesaat sebelum peti jenazah memasuki kawasan TPU, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri lebih dulu tiba di lokasi.

 

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