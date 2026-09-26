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Momen Megawati Tabur Bunga di Makam Guruh Soekarnoputra

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |15:27 WIB
Momen Megawati Tabur Bunga di Makam Guruh Soekarnoputra
Megawati Tabur Bunga di Makam Guruh Soekarnoputra (foto: Okezone)
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JAKARTA - Rangkaian proses pemakaman jenazah Guruh Soekarnoputra di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat, telah selesai. Prosesi pemakaman ditutup dengan talqin mayit sekitar pukul 14.45 WIB.

Sebelumnya, setelah liang lahat kembali ditutup tanah dan nisan terpasang, prosesi dilanjutkan dengan tabur bunga yang diawali oleh Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus kakak almarhum Guruh, Megawati Soekarnoputri.

Terlihat, Megawati didampingi putra-putrinya, Prananda Prabowo dan Puan Maharani, saat menaburkan bunga di atas pusara Guruh.

Tabur bunga selanjutnya dilakukan oleh Puan, kemudian disusul sejumlah kerabat Guruh yang hadir dalam pemakaman hari ini.

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