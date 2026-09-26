Jenazah Guntur Soekarnoputra Tiba di TPU Karet Bivak



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‎JAKARTA - Jenazah Guntur Soekarnoputra tiba di Taman Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat pada Sabtu (26/9/2026).

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‎Pantauan di lokasi, jenazah memasuki area TPU sekira pukul 13.35 WIB. Terlihat, rombongan jenazah diawali dengan dua Satgas Cakrabirawa yang membawa bendera merah putih dan bendera PDI Perjuangan.

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‎Kemudian, terlihat foto almarhum Guntur dengan ukuran yang cukup besar dibawa yang diikuti peti jenazah yang dibalut bendera merah putih.

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‎Setelah peti dibuka, jenazah diletakkan di sebelah liang lahat sebelum dimakamkan. ‎Sesaat sebelum peti jenazah memasuki kawasan TPU, lebih dulu tiba Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

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‎Selain itu, turut hadir dalam prosesi pemakaman, Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto; Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung; Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno; dan Eks Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

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‎Kemudian, Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Kebudayaan, Fadli Zon; eks Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin; dan pakar telematika, Roy Suryo. ‎Hingga kini, proses pemakaman masih berlangsung.

(Awaludin)

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