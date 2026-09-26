Rano Karno Bacakan Pesan Keluarga Guruh Soekarnoputra Usai Dishalatkan Menag

JAKARTA - Suasana duka yang mendalam menyelimuti kediaman almarhum Guruh Irianto Sukarnoputra atau yang akrab disapa Guruh Soekarnoputra di Jalan Sriwijaya No. 26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9/2026).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, didapuk untuk mewakili keluarga besar proklamator RI, Bung Karno, membacakan sambutan perpisahan sebelum jenazah sang maestro diberangkatkan ke tempat peristirahatan terakhir.

Momen haru tersebut berlangsung tepat setelah Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, memimpin shalat jenazah.

Tampak hadir dan mendengarkan dengan saksama deretan tokoh nasional, mulai dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dalam sambutannya, Rano Karno dengan nada bergetar menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam mewakili keluarga besar Bung Karno.

"Terima kasih karena telah datang bukan sekadar untuk menyaksikan sebuah perpisahan, tetapi untuk mengantarkan seorang saudara, seorang sahabat, seorang seniman, seorang anak bangsa, sampai ke ujung perjalanan hidupnya," ucap Rano Karno di hadapan para pelayat.

Rano Karno juga memohonkan maaf dan keikhlasan dari seluruh hadirin jika semasa hidupnya Guruh Soekarnoputra pernah memiliki kekhilafan, baik dari tutur kata maupun sikap yang tanpa sengaja melukai.