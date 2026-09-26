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Guruh Soekarnoputra Meninggal, Jokowi Sampaikan Belasungkawa

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 26 September 2026 |11:37 WIB
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Jokowi Sampaikan Belasungkawa
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi)/Okezone
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JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan belasungkawameninggalnya adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Guruh Soekarnoputra.

Guruh Soekarnoputra meninggal dunia pada usia 73 tahun, pukul 04.16 WIB dini hari, di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas berpulangnya Bapak Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra,” tulis Jokowi di akun Instagramnya, Sabtu (26/9/2026).

Jokowi juga menyampaikan terima kasih dan hormat yang mendalam atas dedikasi Guruh bagi bangsa dan negara.

“Saya menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang mendalam atas dedikasi serta sumbangsih beliau bagi bangsa dan negara, baik di bidang seni budaya maupun politik,” ujarnya.

Jokowi pun mendoakan, semoga Allah Ta’ala menerima amal dan ibadah serta sosok Guruh mendapatkan tempat yang terbaik.

(Fahmi Firdaus )

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