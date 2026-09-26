Prabowo Sampaikan Belasungkawa Meninggalnya Guruh Soekarnoputra

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ungkapan belasungkawa atas meninggalnya adik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Guruh Soekarnoputra.

“Turut berduka cita atas wafatnya Mohammad Guruh Irianto Soekarno Putra,” demikian ucapan belasungkawa yang diunggah di akun Instagram @prabowo, Sabtu (26/9/2026).

Sementara, ucapan belasungkawa juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Menurutnya, sosok Guruh meninggalkan jejak serta kontribusi yang berarti bagi Indonesia, khususnya melalui dedikasinya dalam dunia seni, budaya serta pengabdian di bidang politik.

“Karya dan pengabdian beliau akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa yang patut dikenang dan dihormati,” tulis Dasco di akun Instagramnya.

Politikus Partai Gerindra ini berharap, sosok Guruh bisa mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Ta’ala.