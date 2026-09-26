Guruh Soekarnoputra Meninggal, Pelayat hingga Karangan Bunga Mulai Berdatangan ke Rumah Duka

Pelayat hingga Karangan Bunga Mulai Berdatangan ke Rumah Duka

JAKARTA - Adik dari Ketua Umum PDIP Megawati Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra, meninggal pada usia 73 tahun di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan, Sabtu (26/9/2026) pagi. Pelayat dan karangan bunga mulai berdatangan ke rumah duka.

Pantauan Okezone di lokasi, para pelayat mulai datang sekitar pukul 08.30 WIB. Terpantau, mantan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno turut melayat ke rumah duka.

Sandiaga datang seorang diri sekitar pukul 08.45 WIB. Setibanya, dia disambut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Terlihat, mereka nampak berbincang sebelum memasuki rumah duka. Sementara itu, situasi di rumah duka terlihat masih sepi.

Para petugas masih mempersiapkan sejunlah bangku dan meja untuk para pelayat. Kendati begitu, sejumlah karangan bunga mulai berdatangan ke rumah duka.

(Fahmi Firdaus )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.