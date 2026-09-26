Profil Guruh Soekarnoputra, Putra Bung Karno yang Berjiwa Seni

JAKARTA – Profil Guruh Soekarnoputra akan diulas lengkap dalam artikel Okezone, Sabtu (26/9/2026). Guruh tutup usia di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospitals Semanggi, Jakarta Selatan, setelah sebelumnya menjalani perawatan.

“Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Telah berpulang ke Rahmatullah Almarhum Bapak Mohammad Guruh Irianto Sukarnoputra bin Sukarno pada usia 73 Tahun," kata Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Guruh Irianto Soekarnoputra lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953. Ia merupakan anak kelima sekaligus anak bungsu dari pasangan Soekarno dan Fatmawati.

Guruh memiliki empat kakak kandung, yaitu Guntur Soekarnoputra, Megawati Soekarnoputri, Rachmawati Soekarnoputri, dan Sukmawati Soekarnoputri

Guruh memiliki jiwa seni. Hal ini dibuktikan dengan terciptanya lagu Bersuka Ria. Jiwa seni ini rupanya diwariskan kepada putra bungsunya dengan Fatmawati, yakni Guruh Soekarno Putra.

Ia bahkan lebih dikenal sebagai seniman dan budayawan ketimbang politik. Namun dia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDIP.

Guruh sudah menggemari dunia seni sejak kecil. Kecintaannya pada budaya lokal mendorongnya belajar menari Sunda, Jawa, hingga Bali dan mementaskannya di panggung.