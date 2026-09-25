Guruh Soekarnoputra Dikabarkan Kritis, PDIP: Mohon Doa Masyarakat Indonesia

JAKARTA - Adik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Guruh Soekarnoputra dikabarkan tengah kritis dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta Selatan.

Kabar itu dikonfirmasi oleh politisi PDIP Guntur Romli alias Gunrom. Ia pun memohon doa pada seluruh masyarakat untuk kesembuhan Guruh.

"Betul, mohon doanya, kami juga menggelar doa bersama untuk mas Guruh, mohon doa dari masyarakat Indonesia untuk kesembuhan Mas Guruh Soekarnoputra," kata Gunrom kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).

Senada dengan Gunrom, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga memohon doa pada seluruh masyarakat untuk kesembuhan Guruh. "Mohon doanya semoga mendapat rahmat kesembuhan dari Tuhan," ucap Hasto.

Sebelumnya, perwakilan keluarga, Didi Mahardika, mengonfirmasi situasi kesehatan Guruh yang kian menurun.