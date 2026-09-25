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Buruh Pastikan Jaga Pemerintahan Presiden Prabowo

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |02:02 WIB
Buruh Pastikan Jaga Pemerintahan Presiden Prabowo
Demo buruh (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea memastikan, para buruh bakal menjaga pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Pasalnya, Presiden sangat peduli dengan nasib para buruh Indonesia.

"Kami menegaskan, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) yang mayoritas 90% kekuatan buruh di Indonesia, akan mendukung, menjaga Presiden Prabowo Subianto sampai 2029. Itu pasti dari kami, komitmen dari kami, kami tidak ingin pemerintahan yang sah, yang konstitusi, diganggu di tengah jalan, akan rusak demokrasi seperti itu," ujarnya, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, isu yang menyebutkan pada buruh hendak melawan Presiden Prabowo tidak benar adanya dan hoaks belaka. Sebab, Presiden Prabowo sangat peduli dengan nasib para buruh, salah satu buktinya Presiden hadir dalam gelaran May Day bersama para buruh dahulu.

"Kami (buruh) punya kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden yang datang ke May Day hanya Prabowo Subianto. Kami tegaskan berita itu hoaks, walaupun kami turun dengan besar, nyatanya hari ini damai, tidak seperti berita-berita lainnya," tuturnya.

iA menerangkan, ribuan buruh yang menggelar aksi demo di Plaza UOB berasal dari Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi, dan Jawa Barat. Aksi itu dilakukan sebagai pengingat pada pemerintah hingga DPR kaitannya RUU Ciptaker yang berkeadilan bagi masyarakat, khususnya para buruh.

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