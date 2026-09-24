Massa Buruh Mulai Berdatangan ke Jalan Thamrin, Ratusan Aparat Siaga Penuh!

JAKARTA -Massa buruh akan melakukan aksi demo di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Kamis (24/9/2026). Sejumlah buruh tampak sudah mulai berdatangan ke kawasan Thamrin, tepatnya di sekitar Plaza UOB.

Pantauan Okezone, sejumlah buruh terlihat berdatangan dengan membawa bendera organisasinya. Mereka datang dari arah Dukuh Atas dan ada pula sejumlah orang yang datang dari arah Bundaran HI. Meski begitu, para buruh masih belum tampak ramai.

Elemen buruh yang telah tiba itu terlihat duduk-duduk di area trotoar dan pembatas area Bus Transjakarta. Mereka tengah menantikan para buruh lainnya yang hendak melakukan aksi demo di kawasan tersebut. Mobil komando buruh juga belum tampak di area Plaza UOB.

Meski begitu, ratusan personel gabungan telah siaga di kawasan Plaza UOB, baik Polri maupun TNI. Mereka terlihat berbaris seolah membuat pembatas agar para buruh tidak melewati kawasan Plaza UOB menuju Bundaran HI.

Puluhan Polwan terlihat berada di barisan paling depan dari pagar personel gabungan itu. Para Polwan itu membentangkan spanduk bertuliskan imbauan agar masyarakat melakukan aksi demonya itu secara tertib.

Jalan MH Thamrin, tepatnya di area Plaza UOB telah dilakukan penutupan oleh petugas kepolisian sejak dari kawasan Patung Jenderal Sudirman hingga Bundaran HI.