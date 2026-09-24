Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jelang Demo Buruh, Jalan MH Thamrin Arah Monas Jakpus Ditutup Sementara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |11:28 WIB
Jelang Demo Buruh, Jalan MH Thamrin Arah Monas Jakpus Ditutup Sementara
Jelang demo buruh, Jalan MH Thamrin ditutup sementara (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis (24/9/2026) siang. Saat ini, polisi mulai melakukan penutupan Jalan MH Thamrin arah Monas.

Berdasarkan pantauan, penutupan jalan dilakukan sejak sekitar pukul 10.50 WIB di Jalan MH Thamrin menuju Monas, tepatnya di kawasan Plaza UOB, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya aksi demo dari para buruh.

Penutupan dilakukan sejak dari sekitar Patung Jenderal Sudirman hingga kawasan Bundaran HI. Maka, kendaraan dari arah Semanggi tidak bisa lurus menuju Monas saat tiba di kawasan Patung Jenderal Sudirman.

Kendaraan dari Semanggi yang tiba di Jalan Jenderal Sudirman dibelokkan ke kiri menuju Jalan KH Mas Mansyur atau Jalan Galunggung arah Manggarai atau Kuningan. Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Monas menuju Semanggi di Jalan MH Thamrin tidak dilakukan penutupan dan terpantau ramai lancar. 

Kemacetan hanya terjadi di Jalan Jenderal Sudirman sejak dari arah Semanggi hingga ke kawasan Patung Jenderal Sudirman. Sementara itu, sejumlah buruh telah tiba di kawasan Plaza UOB.
 
Para buruh yang rencananya bakal melakukan aksi di kawasan Bundaran HI digeser titik aksinya ke kawasan Plaza UOB karena Bundaran HI menjadi titik sentral lalu lintas di Jakarta. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov Jakarta terlihat berkumpul di kawasan Plaza UOB untuk melakukan pengamanan.

Kepolisian juga terlihat di sejumlah titik penutupan jalan untuk melakukan pengaturan dan penguraian arus lalu lintas saat terjadi kemacetan di sejumlah titiknya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/24/338/3243856/rekayasa_lalu_lintas-NSey_large.jpg
Rekayasa Lalu Lintas Imbas Demo Buruh di Jakarta Bersifat Situasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216947/demo_buruh-8ePN_large.jpg
Ini Alasan Buruh Desak Permenaker No 7/2026 Direvisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216945/buruh-zQ2U_large.jpg
Buruh Ancam Demo Besar-besaran jika Permenaker No 7/2026 Tak Direvisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3216922/demo_buruh-bOnh_large.jpg
Hujan Tak Surutkan Demo Buruh Depan Gedung Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3216911/demo_buruh-DxKm_large.jpg
Buruh Demo di Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Padat Merayap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215822/demo-kT0Q_large.jpg
May Day 2026, Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR RI Suarakan Aspirasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement