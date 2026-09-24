Jelang Demo Buruh, Jalan MH Thamrin Arah Monas Jakpus Ditutup Sementara

JAKARTA — Buruh berencana menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Kamis (24/9/2026) siang. Saat ini, polisi mulai melakukan penutupan Jalan MH Thamrin arah Monas.

Berdasarkan pantauan, penutupan jalan dilakukan sejak sekitar pukul 10.50 WIB di Jalan MH Thamrin menuju Monas, tepatnya di kawasan Plaza UOB, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penutupan dilakukan sebagai langkah antisipasi adanya aksi demo dari para buruh.

Penutupan dilakukan sejak dari sekitar Patung Jenderal Sudirman hingga kawasan Bundaran HI. Maka, kendaraan dari arah Semanggi tidak bisa lurus menuju Monas saat tiba di kawasan Patung Jenderal Sudirman.

Kendaraan dari Semanggi yang tiba di Jalan Jenderal Sudirman dibelokkan ke kiri menuju Jalan KH Mas Mansyur atau Jalan Galunggung arah Manggarai atau Kuningan. Sebaliknya, arus lalu lintas dari arah Monas menuju Semanggi di Jalan MH Thamrin tidak dilakukan penutupan dan terpantau ramai lancar.

Kemacetan hanya terjadi di Jalan Jenderal Sudirman sejak dari arah Semanggi hingga ke kawasan Patung Jenderal Sudirman. Sementara itu, sejumlah buruh telah tiba di kawasan Plaza UOB.



Para buruh yang rencananya bakal melakukan aksi di kawasan Bundaran HI digeser titik aksinya ke kawasan Plaza UOB karena Bundaran HI menjadi titik sentral lalu lintas di Jakarta. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Pemprov Jakarta terlihat berkumpul di kawasan Plaza UOB untuk melakukan pengamanan.

Kepolisian juga terlihat di sejumlah titik penutupan jalan untuk melakukan pengaturan dan penguraian arus lalu lintas saat terjadi kemacetan di sejumlah titiknya.

(Arief Setyadi )

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