Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buruh Ancam Demo Besar-besaran jika Permenaker No 7/2026 Tak Direvisi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |13:18 WIB
Buruh Ancam Demo Besar-besaran jika Permenaker No 7/2026 Tak Direvisi
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal menuntut agar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang alih daya direvisi atau dicabut. Jika tidak, para buruh akan menggelar aksi besar-besaran di seluruh Indonesia.

"Pada hari ini, KSPI bersama Partai Buruh menggelar aksi awalan. Aksi ini akan bergelombang di seluruh Indonesia. Hari ini hanya membawa isu tunggal, yaitu revisi atau perbaiki Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 tentang pekerja alih daya atau yang kita kenal dengan outsourcing," ujarnya, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, para buruh meminta agar aturan itu dicabut karena melegalkan outsourcing atau pekerja alih daya. "Jadi, sebagai jembatan menuju Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami masih bisa menerima adanya Permenaker yang mengatur tentang pelarangan outsourcing atau pekerja alih daya, bukan melegalkan. Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 ini justru melegalkan outsourcing atau pekerja alih daya," tuturnya.

Ia menambahkan, para buruh sejatinya menginginkan adanya pelarangan penggunaan outsourcing. Namun, di dalam Permenaker Nomor 7 tidak terdapat larangan penggunaan outsourcing. Apalagi, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan May Day pada 1 Mei 2026 di Monas juga menyetujui penghapusan outsourcing.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto di dalam May Day yang lalu, 1 Mei 2026 di Monas, dalam pidatonya menyetujui adanya pelarangan outsourcing atau penghapusan outsourcing," katanya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Permenaker Buruh Demo Buruh
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3216922/demo_buruh-bOnh_large.jpg
Hujan Tak Surutkan Demo Buruh Depan Gedung Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/338/3216911/demo_buruh-DxKm_large.jpg
Buruh Demo di Kemnaker, Jalan Gatot Subroto Padat Merayap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215822/demo-kT0Q_large.jpg
May Day 2026, Ribuan Buruh Geruduk Gedung DPR RI Suarakan Aspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215813/buruh-5FrK_large.jpg
May Day 2026, Massa Buruh Ricuh di Pintu Masuk Patung Kuda Kawasan Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/337/3212820/buruh-xBAZ_large.jpg
Buruh Ancam Demo Bakal Berlangsung hingga Oktober 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195473/demo_buruh-3MKQ_large.jpg
Demo di DPR dan Kemnaker, Ini Tuntutan Para Buruh
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement