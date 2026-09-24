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1.550 Polisi Dikerahkan Atur Lalu Lintas saat Demo Buruh Hari Ini

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 24 September 2026 |07:49 WIB
1.550 Polisi Dikerahkan Atur Lalu Lintas saat Demo Buruh Hari Ini
Polisi siap kawal demo buruh (Foto: Ilustrasi/Okezone)
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JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 1.550 personel untuk mengantisipasi sejumlah aksi unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta, Kamis (24/9/2026). Pengamanan disiapkan di sejumlah kawasan yang diperkirakan menjadi titik kegiatan massa.

Unjuk rasa yang rencananya melibatkan ribuan buruh itu bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional. Polisi memastikan pengamanan tidak hanya difokuskan pada kegiatan penyampaian aspirasi, tetapi juga menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan.

Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri sebelumnya memimpin Tactical Floor Game (TFG) untuk mematangkan skenario pengamanan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi seluruh unsur yang terlibat, mulai dari penempatan personel hingga pengaturan lalu lintas.

“TFG ini harus bisa menyamakan persepsi dan mematangkan seluruh rencana pengamanan, mulai dari plotting personel, pengawalan massa, pengaturan lalu lintas, cara bertindak, komunikasi, sampai kendali operasi yang terarah,” kata Asep, Rabu (23/9/2026).

Sebanyak 1.550 personel Ditlantas Polda Metro Jaya disiapkan di sejumlah kawasan, di antaranya Semanggi, Jalan Sudirman, kawasan UOB, Senayan, Gedung DPR/MPR RI, Bundaran Patung Kuda, hingga Monas.

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