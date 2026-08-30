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Viral Truk Bawa Rombongan Orang Masuk Tol saat Demo 27 Agustus, Jasa Marga Buka Suara

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |14:36 WIB
Viral Truk Bawa Rombongan Orang Masuk Tol saat Demo 27 Agustus, Jasa Marga Buka Suara
Viral truk bawa rombongan orang masuk tol saat demo 27 Agustus 2026 (Foto: Ist/Okezone)
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JAKARTA - Sebuah video memperlihatkan sejumlah truk terbuka mengangkut rombongan orang masuk ke dalam tol viral di media sosial (medsos). Dari video yang beredar di X, tampak logo Jasa Marga serta timestamp pada bagian kanan bawah.

Berdasarkan timestamp video tersebut, peristiwa itu terjadi pada 27 Agustus 2026 pukul 20.52 WIB. Lokasi gerbang masuk tol terdeteksi berada di Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat.

Adapun video gerombolan orang di truk itu kini tengah menjadi sorotan lantaran diduga hendak membubarkan kericuhan massa pada malam hari. Menanggapi video tersebut, Jasa Marga menjelaskan pengaturan lalu lintas di jalan tol saat aksi unjuk rasa dilakukan secara situasional dengan melihat kondisi di lapangan.

"Jasa Marga menyatakan bahwa pengelolaan lalu lintas di jalan tol pada saat berlangsungnya aksi unjuk rasa 27 Agustus 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan dinamika situasi di lapangan," kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Plaza Tol Cililitan Jakarta, Widiyatmiko Nursejati, Minggu (30/8/2026).

Dalam kondisi lalu lintas yang dinamis, Jasa Marga berfokus pada upaya menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan dan petugas operasional serta memastikan kelancaran dan kondusivitas layanan jalan tol.

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