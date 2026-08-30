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Polri Sebut Situasi Nasional Kondusif Usai Kerusuhan 27 Agustus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 30 Agustus 2026 |03:02 WIB
Polri Sebut Situasi Nasional Kondusif Usai Kerusuhan 27 Agustus
Demo Ricuh DPR/Okezone
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JAKARTA - Demo di Gedung DPR pada Kamis 27 Agustus 2026 berakhir kerusuhan. Pembakaran hingga penutupan jalur tol sempat terjadi. Satu orang tewas dalam peristiwa tersebut.

Polri mengklaim bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat secara nasional hingga saat ini terpantau kondusif dan terkendali. Berbagai aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah juga berjalan sebagaimana mestinya.

“Secara nasional, kondisi hingga saat ini kondusif dan terkendali. Polri berkomitmen untuk terus menjaga terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen  Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (29/8/2026).

Menurutnya, terpeliharanya situasi kamtibmas merupakan bagian penting dalam memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.

Oleh karena itu, Polri terus hadir melalui berbagai pelayanan yang dilakukan secara profesional dan humanis.

“Aktivitas masyarakat saat ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Kami terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga lingkungan yang aman dan kondusif,” ujarnya.

 

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