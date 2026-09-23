Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Periksa 10 Saksi Korupsi Restitusi Pajak, Telusuri Aset Eks Kepala KPP Madya Banjarmasin

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |11:30 WIB
KPK Periksa 10 Saksi Korupsi Restitusi Pajak, Telusuri Aset Eks Kepala KPP Madya Banjarmasin
Gedung KPK (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 10 saksi, dalam kasus dugaan korupsi terkait restitusi pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak sekaligus menelusuri aset mantan Kepala KPP Madya Banjarmasin, Mulyono (MLY).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan terhadap para saksi terbagi dalam beberapa klaster. Salah satunya klaster pihak lain yang pemeriksaannya difokuskan pada penelusuran aset MLY.

"Saksi dari klaster pihak lain, penyidik di antaranya fokus menelusuri aset-aset saudara MLY," kata Budi, Rabu (23/9/2026).

Aset yang ditelusuri penyidik berkaitan dengan transaksi tanah dan/atau bangunan, yang dilakukan oleh Mulyono maupun keluarganya.

"Yakni terkait jual beli tanah dan/atau bangunan oleh saudara MLY maupun keluarganya," sambungnya.

Sementara itu, penyidik juga memeriksa saksi dari klaster ASN Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan terhadap klaster tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dalam proses pemeriksaan pajak di KPP Madya Banjarmasin.

"Untuk saksi dari klaster ASN DJP, penyidik mendalami soal dugaan penerimaan uang terkait pemeriksaan pajak di KPP Madya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Korupsi Bea Cukai Bea Cukai
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/337/3243638//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-L6ou_large.jpg
Mangkir Dipanggil KPK, Dedi Congor Absen dengan Alasan Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/23/337/3243636//sirajudin_lasena-xP2g_large.jpg
Bupati Bolmut Jadi Tersangka Tunggal Usai OTT, KPK Ungkap Konstruksi Perkaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243598//bupati_bolmut-N6Dj_large.jpg
PDIP Tegaskan Bupati Bolmut Bukan Kader, Hanya Pernah Diusung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243591//bupati_bolmut-GSCe_large.jpg
KPK Ungkap Bupati Bolmut Ditangkap di Hotel Jakarta, Ditemukan Uang Rp130 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243570//kpk-hDiO_large.jpg
KPK Sita Rp200 Juta dalam Rangkaian OTT Bupati Bolmut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/22/337/3243561//korupsi_bupati_bolmut-XlN4_large.jpg
Breaking News! KPK Tetapkan Bupati Bolmut sebagai Tersangka Pemerasan-Gratifikasi, Ini Konstruksi Perkaranya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement