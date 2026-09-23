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Viral! Mobil Listrik Diduga Halangi Ambulans Bawa Pasien Kritis, Ini Kronologinya

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Rabu, 23 September 2026 |00:36 WIB
Viral! Mobil Listrik Diduga Halangi Ambulans Bawa Pasien Kritis, Ini Kronologinya
Viral Mobil Listrik Diduga Halangi Ambulans Bawa Pasien Kritis
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SOLO - Sebuah mobil listrik diduga menghalangi ambulans saat membawa pasien kritis di Jalan Yos Sudarso, Kota Solo, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Saat itu, ambulans relawan Saber bernomor polisi AD 805 HM yang dikemudikan Wirawan, warga Gatak, Sukoharjo, sedang membawa pasien lansia dalam kondisi kritis menuju RSUD dr Moewardi Solo.

Ambulans tersebut berangkat dari Blimbing, Sukoharjo. Ketika melintas di Jalan Yos Sudarso, ambulans bertemu dengan BYD Sealion 7 warna putih bernomor polisi AD 1627 ZO yang berada di depannya.

Mobil tersebut dikemudikan Soeharso (79), warga Grogol, Sukoharjo. Menurut polisi, pengemudi ambulans telah membunyikan sirene dan klakson berulang kali untuk meminta jalan.

"Ambulans sudah membunyikan sirene dan klakson berulang kali untuk meminta jalan. Namun, kendaraan di depannya diduga tetap menghalangi laju ambulans. Kejadian tersebut kemudian terekam kamera dasbor ambulans," ujar AKP Kurniawan, Selasa (22/9/2026).

Rekaman kamera dasbor itu kemudian tersebar di media sosial dan mendapat perhatian masyarakat. Satlantas Polresta Surakarta pun menelusuri kendaraan yang terlihat dalam video tersebut.

 

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