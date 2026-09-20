Viral Mobil Porsche Masuk ke Got Tol Desari, Begini Kronologi Lengkapnya!

JAKARTA - Mobil mewah Porsche masuk ke selokan air atau got di antara ruas jalan tol Jalan Tol Depok-Antasari (Desari) KM 4 200 B daerah Cinere, Sabtu, (19/20) malam. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kapolsek Cinere, Kompol Chairul Saleh mengungkapkan, setelah menerima laporan, pihaknya melakukan evakuasi dan pertolongan terhadap pengendara dan kendaraan tersebut.

“Melaksanakan olah TKP dan mengamankan barang bukti. Evakuasi korban dan kendaraan,diamankan di tempat yang aman,” kata Chairul, Minggu (20/9/2026).

Adapun berdasarkan keterangan dari pengemudi mobil Porsche inisial NAI, mengaku hilang kendali setelah melewati genangan air hingga menabrak pembatas berujung terjepit di saluran air.

“Kendaraan melaju di lajur 3 dari arah sawangan menuju antasari setiba km 4 200 B diduga adanya genangan air lanjut Pengemudi out off control,” kata dia.