Viral Video Seskab Teddy saat Dampingi Prabowo Jajal LRT, Ternyata Atur Penyandang Disabilitas

JAKARTA - Video Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan menggunakan LRT viral di media sosial. Video tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul framing yang menyebut Teddy mengusir Direktur Utama (Dirut) LRT dan sejumlah pejabat lainnya dari gerbong.

Akun Instagram @catatanseskab kemudian memberikan klarifikasi terkait video tersebut. Akun itu menyebut narasi yang beredar tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.

"Ramai framing yang menuduh Seskab Teddy 'mengusir' Dirut LRT dan sejumlah pejabat lainnya saat peresmian LRT. Padahal kenyataannya gak gitu!," tulis akun @catatanseskab dikutip Jumat (18/9/2026).

Dalam keterangan video tersebut, dijelaskan bahwa Teddy saat itu sedang mengatur area di dalam gerbong agar pengguna kursi roda dapat berada lebih dekat dengan Presiden Prabowo.

"Padahal, Seskab Teddy sedang mengatur area untuk memberikan jalan bagi pengguna kursi roda supaya posisinya lebih dekat dan dapat ikut berbincang langsung dengan Presiden," demikian tertulis dalam keterangan video tersebut.