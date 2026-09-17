Viral Wanita Lagi Antre Ditendang hingga Nyungsep di Mal Jakpus, Polisi Turun Tangan

JAKARTA - Viral seorang wanita diduga ditendang seorang pria di sebual Mal kawasan Jakarta Pusat (Jakpus). Pada tayangan video tersebut, terlihat sang wanita yang mengenakan baju berwarna putih tengah berdiri di barisan antrean sebuah gerai makanan.

Namun, tiba-tiba seorang pria berbaju hitam yang duduk di belakangnya diduga menendang punggung wanita tersebut hingga tersungkur dan menabrak orang yang berada di depannya. Menurut Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo, pihaknya sudah mengetahui dan mendalami insiden penganiayaan ini.

“Ya kami dari Polsek sudah memonitor kejadian tersebut dan sudah melakukan sejumlah upaya pengecekan," kata Dhimas, Kamis (17/9/2026).

Anggota Polsek Tanah Abang pun telah mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan memeriksa sejumlah saksi. Selain itu, polisi juga sudah melakukan pengecekan rekaman kamera CCTV untuk memastikan kronologi kejadiannya.

Dhimas mengatakan, salah satu teman korban yang sempat memviralkan video tersebut ke media sosial juga sudah dihubungi karena belum ada laporan polisi yang dibuat.

“Teman korban sudah dihubungi dan diimbau oleh anggota kepolisian Polsek Metro Tanah Abang untuk segera membuat laporan polisi atas kejadian tersebut. Namun, korban belum bisa membuat laporan polisi karena masih syok atau trauma,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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