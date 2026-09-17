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BREAKING NEWS: KPK Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 17 September 2026 |12:54 WIB
BREAKING NEWS: KPK Geledah Kantor Kementerian ATR/BPN
KPK melakukan penggeledahan di kantor Kementerian ATR/BPN.
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JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Kamis (17/9/2026). Penggeledahan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan kasus korupsi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

"Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan kantor Kementerian ATR/BPN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (17/9/2026).

Budi menjelaskan bahwa kegiatan penggeledahan masih berlangsung. Salah satu lokasi yang digeledah adalah ruang kerja Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri.

"(Digeledah) salah satunya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN," imbuh Budi.

Ia menambahkan, penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dan melengkapi alat bukti. KPK berjanji akan mengumumkan barang bukti apa saja yang disita setelah penggeledahan selesai.

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