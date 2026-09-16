Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Orang Kepercayaan Terjerat Kasus Korupsi, Wamen ATR/BPN Ungkap Arahan Nusron Wahid

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |17:05 WIB
Orang Kepercayaan Terjerat Kasus Korupsi, Wamen ATR/BPN Ungkap Arahan Nusron Wahid
Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan buka suara terkait anak buah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang terjerat kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyatakan siap bersikap kooperatif terhadap KPK.

“Kementerian ATR BPN tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan juga akan kooperatif terhadap KPK,” ujar Ossy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Ossy kemudian mengungkapkan arahan Nusron Wahid, setelah munculnya kasus dugaan suap terkait pengurusan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB).

Menurut Ossy, Nusron meminta pelayanan pertanahan dan tata ruang tetap berjalan dengan baik kepada masyarakat.

“Tugas kami saat ini tentunya di kementerian atas arahan Pak Menteri adalah memastikan pelayanan pertanahan, dan tata ruang terus bisa berjalan dengan baik kepada masyarakat,” tutur Ossy.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Nusron Wahid OTT KPK KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242445//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-h1ra_large.jpg
KPK Bongkar Pemberian Rp300 Juta dari Summarecon ke ATR/BPN Sebelum OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242436//ossy_dermawan-SDRr_large.jpg
Nusron Wahid Kembali Absen Rapat di DPR Usai Anak Buah Ditangkap KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242362//fadh_a_rafiq-nu9F_large.jpg
Fahd A Rafiq Ditangkap KPK, Bapera: Kami Hormati Proses Hukum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/470/3242309//lahan-xXTU_large.jpg
HGB Jadi Sorotan di Kasus Summarecon, Apa Itu dan Bagaimana Aturannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/16/337/3242300//kpk-EgtJ_large.jpg
Kasus Suap HGB Summarecon, KPK: Pemanggilan Nusron Wahid Tergantung Penyidikan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/15/337/3242289//kpk_menyita_uang_dan_valas_senilai_rp106_miliar_dalam_ott_di_bogor-I7RQ_large.jpg
OTT Kasus HGB Bogor, KPK Sita Uang dan Valas Senilai Rp106,3 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement