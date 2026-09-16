Orang Kepercayaan Terjerat Kasus Korupsi, Wamen ATR/BPN Ungkap Arahan Nusron Wahid

JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan buka suara terkait anak buah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang terjerat kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ossy menegaskan, Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyatakan siap bersikap kooperatif terhadap KPK.

“Kementerian ATR BPN tentunya menghormati proses hukum yang sedang berjalan, dan juga akan kooperatif terhadap KPK,” ujar Ossy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).

Ossy kemudian mengungkapkan arahan Nusron Wahid, setelah munculnya kasus dugaan suap terkait pengurusan penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB).

Menurut Ossy, Nusron meminta pelayanan pertanahan dan tata ruang tetap berjalan dengan baik kepada masyarakat.

“Tugas kami saat ini tentunya di kementerian atas arahan Pak Menteri adalah memastikan pelayanan pertanahan, dan tata ruang terus bisa berjalan dengan baik kepada masyarakat,” tutur Ossy.