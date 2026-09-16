Viral Video Drone Dikaitkan dengan Kapal Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, Ini Kata Tim SAR

JAKARTA - Video drone viral beredar di media sosial karena disebut menemukan benda diduga kapal yang dikaitkan dengan jurnalis dan ABK yang hilang di sekitaran gunung anak Krakatau. Netizen ramai memperbincangkan dan meminta untuk mengecek lokasi temuan pantauan udara tersebut.

Video itu sebagaimana diunggah akun Instagram @andrearamadhaan. Dalam tayangannya, terlihat dari drone ada benda panjang, berwarna putih di permukaan laut, seperti terbalik berdasarkan rekaman pada Minggu 13 September 2026.

"Saya pun bertanda tanya disini. Karena, kalau pas saat itu saya sadar saya mungkin akan mendekat. Disini saya hanya mencoba berkontribusi positif,” kata pria dalam akun tersebut, dikutip, Rabu (16/9/2026).

Pasalnya, dalam unggahan ini, pemilik akun mengaku belum menyadari adanya benda tersebut saat menerbangkan dronenya. Ia baru mengecek ulang rekaman, setelah diberitahu melalui pesan oleh netizen.

Terkait informasi tersebut, Tim SAR Gabungan telah memastikan dengan mengecek langsung ke lokasi dengan hasil tidak menemukan benda sebagaimana terekam dalam video drone tersebut.

“Jadi untuk KN SAR Tetuka sendiri itu melakukan searching di sekitaran Anak Gunung Krakatau dari Panaitan dan sempat tadi melakukan monitoring kurang lebih 4 km dari Anak Gunung Krakatau,” kata Kepala Kantor Basarnas Banten Al Amrad dikutip Rabu (16/9/2026).