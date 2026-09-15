Viral Objek Mencurigakan Dekat Gunung Anak Krakatau, Basarnas: Hasil Pengecekan Nihil

JAKARTA — Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) melakukan pengecekan menyusul unggahan viral terkait objek mencurigakan di dekat Gunung Anak Krakatau. Usai pengecekan, Basarnas memastikan tidak ada objek mencurigakan seperti yang dimaksud.

"Jadi teman-teman di lapangan bermain dengan waktu untuk memastikan dengan informasi yang kami dapatkan. Dan setelah mereka melakukan cross-check tentang informasi tersebut, hasilnya nihil," kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Al Amrad, Selasa (15/9/2026).

Adapun pengecekan objek itu dilakukan oleh tim yang tergabung dalam KN SAR Tetuka. Amrad menyebut pemantauan dilakukan di area 4 kilometer dari Gunung Anak Krakatau.

"Jadi untuk KN SAR Tetuka sendiri melakukan searching di sekitaran Gunung Anak Krakatau dari Panaitan dan sempat tadi melakukan pemantauan kurang lebih 4 kilometer dari Anak Krakatau," ujar Amrad.

Tak sampai di sana, tim KN SAR Tetuka juga menurunkan kapal Sea Rider untuk melakukan pencarian yang lebih dekat. Bahkan, tambah Amrad, Sea Rider mendekat hingga jarak 500 meter dari Gunung Anak Krakatau.