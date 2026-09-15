Pendaki Wanita Asal China Jatuh di Gunung Rinjani, Evakuasi Berlangsung Dramatis

Pendaki Wanita Asal China Jatuh di Gunung Rinjani/ist

LOMBOK UTARA - Seorang wanita warga negara asing (WNA) China, Li Xianhua (47), terjatuh saat mendaki Gunung Rinjani. Akibatnya, korban mengalami benturan di kepala hingga pingsan dan harus dievakuasi oleh Tim SAR.

Korban jatuh di kawasan Batu Ceper, Senaru, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), pukul 08.00 WITA. Laporan mengenai kondisi darurat tersebut diterima Kantor SAR Mataram pada pukul 10.00 WITA dari perwakilan EMHC, Mustiadi.

Tim SAR kemudian bergerak menuju lokasi dengan mengerahkan personel dari Unit Siaga SAR Sembalun, Kantor SAR Mataram, dan Unit Siaga SAR Bangsal.

Selanjutnya, tim dikerahkan untuk segera menjangkau korban yang dilaporkan mengalami cidera kepala dan kehilangan kesadaran.

Kepala Seksi Operasi dan Siaga SAR Mataram, Bustanil mengatakan, tim mengerahkan kekuatan penuh untuk mempercepat proses evakuasi.

"Kami langsung merespons cepat laporan kondisi membahayakan manusia ini. Fokus utama adalah menjangkau korban secepat mungkin untuk memberikan pertolongan medis awal, mengingat korban dilaporkan mengalami cedera kepala dan pingsan," ujarnya, Selasa (15/9/2026).

Setelah melakukan pencarian di jalur pendakian, tim rescue berhasil menjangkau korban sekitar pukul 20.15 WITA. Evakuasi kemudian dilakukan secara estafet menuju Pos Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Senaru.