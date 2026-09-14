Kendala Cuaca, Basarnas Batal Turunkan Penyelam dalam Pencarian Korban KM Virgo Hari Ini

JAKARTA - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) batal menerjunkan tim penyelam untuk melakukan operasi pencarian dalam air terhadap korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8, Senin (14/9/2026). Rencana operasi itu batal dilakukan lantaran masalah cuaca.

"Karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sehingga teman-teman yang sudah kita siapkan baik itu dari Korpasgat, TNI AL, kemudian ada satu tim penyelam khusus dari TNI AL kemudian dari Tim Basarnas hari ini belum bisa kita turunkan," kata Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Mohammad Syafii, Senin.

Meski demikian, operasi pencarian di dalam air nantinya akan dilakukan menggunakan teknologi dari KRI Canopus. Syafii menjelaskan kapal tersebut masih dalam perjalanan menuju lokasi karamnya kapal dan dijadwalkan tiba pada Selasa 15 September 2026 pagi.

"Mudah-mudahan besok pagi sudah sampai di lokasi dan tahapan operasi yang akan kita laksanakan, kita akan melaksanakan pencarian under water dengan memanfaatkan teknologi yang dimiliki kapal Canopus tersebut," kata Syafii.

Syafii menjelaskan pencarian di dalam air akan memanfaatkan drone underwater, multibeam echosounder hingga ROV (Remotely Operated Vehicle) yang ada dalam teknologi KRI Canopus.