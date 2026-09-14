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5 Fakta Kapal Virgo Terbalik Dihantam Ombak di Laut Jawa, Ratusan Orang dalam Pencarian

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 14 September 2026 |03:27 WIB
5 Fakta Kapal Virgo Terbalik Dihantam Ombak di Laut Jawa, Ratusan Orang dalam Pencarian
Kapal Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa (Foto: Tangkapan layar iNews)
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JAKARTA - KM Virgo Transport 8 yang melayani rute Surabaya-Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa. Kapal berangkat dari Surabaya pada Sabtu, 12 September 2026.

Hingga saat ini, proses pencarian korban masih terus dilakukan oleh Tim SAR Gabungan. Berikut fakta-faktanya:

1. Kapal Membawa 243 Orang

KM Virgo Transport 8 membawa total 243 orang, terdiri dari penumpang dan kru. Dengan rincian 30 kru kapal dan 213 sisanya penumpang.

2. Kapal Hilang Kontak saat Cuaca Buruk

Kapal dilaporkan hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA pada Minggu, 13 September 2026. Posisi terakhirnya berada di Laut Jawa, sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin. Sebelumnya, kapal dilaporkan menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan.

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