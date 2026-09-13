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Breaking News! Kapal Virgo Transport 8 Hilang Kontak di Laut Jawa, 243 Penumpang dalam Pencarian

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 13 September 2026 |10:30 WIB
Breaking News! Kapal Virgo Transport 8 Hilang Kontak di Laut Jawa, 243 Penumpang dalam Pencarian
Kapal Virgo Transport 8 Hilang Kontak di Laut Jawa/ist
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JAKARTA – Kapal Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa, Minggu (13/9). Sebanyak 243 orang berada di dalam kapal tersebut.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana menjelaskan, laporan hilang kontak kapal pada diterima pada pukul pukul 04.10 WITA dari General Manager PT Virgo, Yoel Rihi.

Adapun kapal itu hilang kontak sekitar pukul 02.00 WITA setelah sebelumnya dilaporkan menghadapi kondisi cuaca buruk dalam perjalanan menuju Banjarmasin.

Kapal diketahui berangkat dari Surabaya pada Hari Sabtu, satu hari sebelumnya. Posisi terakhir kapal berada di perairan Laut Jawa, sekitar 80 mil laut dari Dermaga SAR Basirih, Banjarmasin.

"Kami telah menerima laporan terkait hilang kontaknya kapal Virgo Transport 8 dan segera mengerahkan personel serta KN SAR Laksmana 241 menuju lokasi perkiraan posisi terakhir," kata I Putu Sudayana, Minggu (13/9/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Banjarmasin memberangkatkan enam personel rescue menggunakan Rescue Car D-Max menuju Dermaga SAR Basirih pada pukul 04.30 WITA. Tim SAR selanjutnya akan bergerak menuju perkiraan posisi terakhir kapal menggunakan KN SAR Laksmana 241 dengan estimasi waktu tempuh sekitar lima jam.

I Putu mengatakan koordinasi dengan seluruh unsur terkait dioptimalkan untuk mempercepat proses pencarian, mengingat kapal tersebut membawa 243 orang. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan keselamatan seluruh penumpang dan awak kapal.

 

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