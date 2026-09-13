Prakiraan Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek pada Minggu (13/9/2026) secara umum cerah berawan hingga berawan. Kondisi ini diperkirakan berlangsung mulai dini hari hingga sore.

Pada pagi hari, kondisi cuaca secara umum cerah hingga berawan. Sementara pada siang dan sore hari, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Suhu udara di Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berkisar 22-34 derajat Celsius. Sementara wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 26-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 44-92 persen. Adapun angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-45 kilometer per jam.

Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi peningkatan kecepatan angin yang dapat terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Tangerang.



(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.