Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |05:10 WIB
Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan
Cuaca Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Sabtu (12/9/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Pada pagi hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang serta Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada malam hari.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 26-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berkisar 44-92 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan disertai kilat atau petir diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca.
 

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG cuaca jabodetabek cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241539//gempa_maluku-3NeA_large.jpg
Gempa M6,2 Guncang Maluku Barat Daya, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241533//gempa_maluku-0SRB_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Maluku Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241430//karhutla-gNDi_large.jpg
El Nino Masih Bertahan, BMKG Ingatkan September Jadi Fase Kritis Karhutla
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/337/3241374//ida_pramuwardani-HMa0_large.jpg
BMKG Ungkap Banyak Alat Sensor Gempa yang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/338/3241373//hujan-AHBN_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan Disertai Petir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/10/337/3241293//plh_direktur_meteorologi_publik_bmkg_ida_pramuwardani-nhz9_large.jpg
BMKG: Sebaran Abu Vulkanik Gunung Anak Krakatau Menjauh dari Wilayah Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement