Prakirakan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Hujan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek, pada Sabtu (12/9/2026) didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Pada pagi hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Hujan ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang serta Kabupaten dan Kota Bogor.

BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor pada malam hari.

Untuk suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 22-34 derajat Celsius. Sementara itu, wilayah Jabodetabek lainnya berada pada kisaran 26-34 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berkisar 44-92 persen, dengan angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-30 kilometer per jam.

Masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan disertai kilat atau petir diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca.



(Awaludin)

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