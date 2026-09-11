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Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Maluku Barat Daya

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 11 September 2026 |19:11 WIB
Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Maluku Barat Daya
Gempa Maluku (foto: freepik)
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JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,2 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, Maluku, pada Jumat (11/9/2026) malam.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 18.56.24 WIB.

Pusat gempa berada di koordinat 7,44 derajat Lintang Selatan (LS) dan 129,11 derajat Bujur Timur (BT), atau sekitar 166 kilometer timur laut Maluku Barat Daya.

Gempa tersebut berada pada kedalaman 143 kilometer. Getaran gempa dirasakan di Tiakur, Maluku Barat Daya, dengan intensitas III MMI.

Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai dampak gempa tersebut.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
BMKG gempa Gempa Maluku
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