Breaking News! Gempa M6,2 Guncang Maluku Barat Daya

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 6,2 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, Maluku, pada Jumat (11/9/2026) malam.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 18.56.24 WIB.

Pusat gempa berada di koordinat 7,44 derajat Lintang Selatan (LS) dan 129,11 derajat Bujur Timur (BT), atau sekitar 166 kilometer timur laut Maluku Barat Daya.

Gempa tersebut berada pada kedalaman 143 kilometer. Getaran gempa dirasakan di Tiakur, Maluku Barat Daya, dengan intensitas III MMI.

Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai dampak gempa tersebut.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.