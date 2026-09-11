Gunung Anak Krakatau Masih Level III, Sebanyak 19 Gempa Terekam Pagi Ini

JAKARTA - Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan, Lampung, masih berstatus Level III (Siaga) pada Jumat (11/9/2026) pagi. PVMBG mencatat 19 kali gempa selama periode pengamatan hingga pukul 06.00 WIB.

Berdasarkan laporan aktivitas Gunungapi PVMBG, gempa yang terekam terdiri dari tujuh gempa low frequency, empat gempa hybrid/fase banyak, empat gempa vulkanik dangkal, dan empat gempa vulkanik dalam.

Sementara itu, tremor menerus (microtremor) juga terekam dengan amplitudo 1-5 mm dan dominan 2 mm.

“Gunung kabut 0-III. Asap kawah tidak teramati,” demikian kondisi visual Gunung Anak Krakatau dalam laporan PVMBG.

Cuaca di sekitar gunung dilaporkan berawan dan mendung. Angin bertiup lemah ke arah utara dan barat laut, dengan suhu udara 26,3-26,7 derajat Celsius serta kelembapan 80-82 persen.