Cari Jurnalis yang Hilang, Prabowo Perintahkan KSAL Kerahkan 11 Kapal ke Selat Sunda

Presiden Prabowo instruksikan TNI AL kerahkan kapal dalam pencarian jurnalis di Selat Sunda.

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali untuk segera mengerahkan armada guna mencari lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak saat meliput di sekitar Gunung Anak Krakatau (GAK).

Instruksi tersebut telah diberikan oleh Presiden Prabowo sejak Senin (7/9/2026) malam. Menindaklanjuti arahan itu, TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan sejumlah kapal ke lokasi kejadian.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya melalui akun media sosial resmi Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet, pada Kamis (10/9/2026).

"Sejak rombongan 5 jurnalis bersama 3 kru kapal dilaporkan hilang kontak, sejak Senin malam Presiden Prabowo memang sudah langsung menginstruksikan KSAL untuk segera melakukan pencarian, di hari itu juga TNI-AL langsung mengirim kapal-kapalnya," tulis Teddy dalam keterangannya.

Berdasarkan laporan KSAL, total terdapat 11 kapal gabungan yang dikerahkan untuk melakukan pencarian. Kapal-kapal tersebut meliputi:

KRI Leuser-924 KRI Kerambit-627 KRI Lepu-861 KAL Anyer I-3-64 KAL Pohawang I-3-30 RBB Peucang Lanal Banten RHIB SAR 02 Banten RHIB SAR 02 Lampung KN SAR Tetuka-247 KN SAR Basudewa-224 KP Sanjaya-7017

Teddy menyampaikan harapan agar seluruh rombongan dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat.

"Doa kita untuk keselamatan seluruh rombongan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan selamat," tutupnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.