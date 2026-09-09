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Hadiahkan Buku di HUT ke-25 Partai Demokrat, Prabowo: Intinya Masa Depan Kita Cerah

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |22:05 WIB
Hadiahkan Buku di HUT ke-25 Partai Demokrat, Prabowo: Intinya Masa Depan Kita Cerah
Presiden Prabowo Subianto berpidato pada HUT Ke-25 Partai Demokrat di Jakarta, 9 September 2026.
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah berupa buku kepada kader Partai Demokrat dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 partai tersebut di Indonesia Arena, Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Prabowo berharap buku-buku tersebut dapat dipelajari oleh para kader Demokrat.

Prabowo menyampaikan hadiah buku tersebut menjelang mengakhiri pidatonya. Ia mengatakan buku-buku yang ditinggalkannya itu menjadi bagian dari pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda.

“Saya tinggalkan buku-buku saya untuk hadiah. Sudah sampai belum? Sudah,” kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyampaikan optimisme mengenai masa depan Indonesia. “Kemudian, mudah-mudahan bisa dipelajari. Intinya, masa depan kita cerah.”

Ia mengatakan berbagai pakar dan institusi dunia memproyeksikan Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada 2050. “Semua pakar, semua institusi dunia menyampaikan bahwa Indonesia tahun 2050 akan menjadi negara ke-4.”

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