Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Puncak HUT ke-25 Partai Demokrat

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026). Perayaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pimpinan partai politik.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memasuki arena acara sekitar pukul 19.14 WIB. Tampak Presiden Prabowo mengenakan kemeja putih, sementara Wapres Gibran mengenakan kemeja putih yang dibalut jas hitam.

Kedatangan kepala negara dan wakil kepala negara tersebut disambut langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, hadir pula sejumlah petinggi partai politik koalisi, di antaranya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo, serta Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

Terlihat pula Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

(Rahman Asmardika)

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