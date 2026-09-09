Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Puncak HUT ke-25 Partai Demokrat

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |20:23 WIB
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Hadiri Puncak HUT ke-25 Partai Demokrat
Presiden Prabowo Subianto menghadiri HUT Partai Demokrat.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat yang digelar di Indonesia Arena, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2026). Perayaan ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional dan pimpinan partai politik.

Berdasarkan pantauan di lapangan, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran memasuki arena acara sekitar pukul 19.14 WIB. Tampak Presiden Prabowo mengenakan kemeja putih, sementara Wapres Gibran mengenakan kemeja putih yang dibalut jas hitam.

Kedatangan kepala negara dan wakil kepala negara tersebut disambut langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selain itu, hadir pula sejumlah petinggi partai politik koalisi, di antaranya Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen PKS Muhammad Kholid, Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo, serta Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

Terlihat pula Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Hadir pula Ketua MPR RI Ahmad Muzani serta Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/43/3241085//prabowo_lepas_kontingen_indonesia_ke_asian_games_2026-mw97_large.jpg
Lepas 432 Atlet ke Asian Games 2026, Prabowo Ingin Lagu Indonesia Raya Berkumandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/337/3241080//ilustrasi-Be7L_large.jpg
Prabowo Terbitkan Inpres Karhutla, Bakar Lahan Kini Terancam Pidana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/43/3241077//prabowo_lepas_kontingen_indonesia_ke_asian_games_2026-YAeL_large.jpg
Prabowo Lepas Kontingen Indonesia ke Asian Games 2026: Selamat Berjuang Wakili Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240781//pemerintah-P2ts_large.jpg
Menko Yusril: Saya Bukan Penulis Buku Islam ala Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240764//prabowo-2DBj_large.jpg
Prabowo Pastikan Persoalan Dalam Negeri Tertangani Sebelum ke Rusia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/337/3240760//prabowo-thqn_large.jpg
Istana Ungkap Misi di Balik Kunjungan Prabowo ke Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement