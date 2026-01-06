Wacana Pilkada lewat DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Prabowo

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

1. Satu Barisan dengan Prabowo

Hal ini menyusul maraknya wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada," tuturnya, dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).

Khaeron menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," katanya.

Khaeron menjelaskan, Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

"Namun, kami juga menegaskan Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi," tuturnya.