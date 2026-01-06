Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wacana Pilkada lewat DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Prabowo

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |10:22 WIB
Wacana Pilkada lewat DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Prabowo
Wacana Pilkada lewat DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Prabowo (Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan  Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

1. Satu Barisan dengan Prabowo

Hal ini menyusul maraknya wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. 

"Partai Demokrat berada dalam satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi sistem pilkada," tuturnya,  dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).

Khaeron menjelaskan, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang. 

"Karena itu, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD merupakan pilihan yang sah dalam sistem demokrasi Indonesia," katanya.

Khaeron menjelaskan, Demokrat memandang pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebagai salah satu opsi yang patut dipertimbangkan secara serius, khususnya untuk memperkuat efektivitas pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas kepemimpinan, serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional.

"Namun, kami juga menegaskan Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka, demokratis, dan melibatkan partisipasi publik, agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi," tuturnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193781//presiden_prabowo-c6J9_large.jpg
Presiden Prabowo: Kalau Dikritik, Malah Harus Bersyukur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193772//smk_7_medan-qFIi_large.jpg
Prabowo Gencar Revitalisasi Sekolah, SMK 7 Medan Kini Dilengkapi Laboratorium Akuntansi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193759//prabowo-AhqH_large.jpg
Indonesia Swasembada Beras, Prabowo: Target Empat Tahun, Kita Capai dalam Waktu Satu Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193756//presiden_prabowo-QH5f_large.jpg
Presiden Prabowo Gelar Retret Menteri dan Wamen di Hambalang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193748//presiden_prabowo-LumN_large.jpg
Presiden Prabowo Ungkap MBG Sudah Jangkau 55 Juta Penerima pada Awal 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193743//prabowo_subianto-U439_large.jpg
Prabowo Singgung Pihak yang Nyinyir: Nggak Apa, Kita Kerja dengan Bukti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement