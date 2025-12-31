Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Soroti Wacana Evaluasi Pilkada Bukan Sekadar Kemunduran Demokrasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |14:19 WIB
DPR Soroti Wacana Evaluasi Pilkada Bukan Sekadar Kemunduran Demokrasi
DPR (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai wacana peninjauan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan demokrasi, bukan sebagai kemunduran politik.

Menurut Azis, konstitusi Indonesia tidak bersifat kaku dan memberikan ruang tafsir dalam praktik demokrasi sesuai kebutuhan masyarakat. Karena itu, menjalankan konstitusi tidak harus mempertahankan satu model demokrasi secara dogmatis, melainkan memastikan nilai kedaulatan rakyat, keadilan, dan kemaslahatan tetap terwujud.

Ia mengakui pilkada langsung pernah menjadi terobosan penting untuk mendekatkan rakyat dengan pemimpinnya. Namun setelah dua dekade berjalan, muncul persoalan struktural seperti tingginya biaya politik yang mendorong praktik transaksional, dominasi modal, hingga meningkatnya kasus kepala daerah bermasalah hukum.

"Demokrasi dalam kondisi ini berisiko kehilangan makna substansialnya. Partisipasi rakyat memang hadir di bilik suara, tetapi keputusan politik kerap ditentukan oleh kekuatan uang dan jejaring kekuasaan. Sengketa hasil pilkada, konflik horizontal di tingkat lokal, serta polarisasi sosial menjadi fenomena berulang yang menguras energi masyarakat tanpa selalu diikuti perbaikan kualitas layanan publik," ujarnya, Rabu (31/12/2025).

Azis menekankan demokrasi tidak hanya soal prosedur memilih, melainkan instrumen untuk melahirkan kepemimpinan yang berintegritas dan efektif. Karena itu, evaluasi terhadap mekanisme pilkada justru merupakan upaya menyelamatkan demokrasi dari insentif buruk yang bersifat sistemik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/15/337/3104740/pilkada-nI8X_large.jpg
Survei LSI Denny JA: Wacana Pilkada Lewat DPRD Dapat Sentimen Negatif Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097407/mahfud_md-ck6v_large.jpg
Bukan Cuma Prabowo, Mahfud MD Ternyata sejak Lama Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/337/3096183/pilkada-FQhe_large.jpg
Mendagri: Usulan Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Dibahas Serius
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/15/337/3095764/pilkada_2024-oGwa_large.jpg
Ida Fauziyah: Masyarakat Minta Sistem Pemilu Ada Evaluasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192820//polri-SoHX_large.jpg
Polri Pecat 689 Personel, DPR: Sinyal Kuat Tak Ada Toleransi untuk Pelanggaran!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192532//ketua_dpp_gerindra_prasetyo_hadi-WQVX_large.jpg
Prasetyo Hadi Beberkan Alasan Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement