Bukan Cuma Prabowo, Mahfud MD Ternyata sejak Lama Usulkan Kepala Daerah Dipilih DPRD

JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD ternyata juga sudah sejak lama mengusulkan agar pemilihan calon kepala daerah (Cakada) kembali dipilih melalui DPRD. Kala itu, dirinya sudah bersuara agar Pemilu langsung dipilih rakyat dievaluasi.

Hal ini diungkapkan Mahfud menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang membuka wacana agar pemilihan kepala daerah kembali melalui DPRD.

"Saya sudah membahas itu berkali-kali sejak tahun 2012 agar lewat DPRD lagi, agar korupsinya lebih terbatas, lebih terfokus," kata Mahfud di kawasan Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2024).

Menurut dia, jika Pemilu secara langsung seperti sekarang ini, rakyat justru yang menjadi rusak. Banyak sekali budaya penyuapan kepada rakyat yang dilakukan kontestan agar bisa meraih suaranya.

"Kalau lewat DPRD, yang DPRD-nya kan sedikit bisa ditangkap. Tapi itu katanya jelek, lebih bagus langsung ke rakyat," ujarnya.

Oleh karenanya, diskursus ini sebaiknya bisa diarahkan untuk berfokus bagaimana sistemnya. Tapi, kata dia, lebih kepada bagaimana penegakkan aturannya dari tindakan-tindakan menyimpang selama proses pemilihan tersebut berlangsung.

"Itu soal penegakan aturannya. Karena baik pemilihan langsung, maupun tidak langsung, ada larangan money politic, ada larangan kecurangan, dan larangan macam-macam, dan itu dilanggar. Oleh sebab itu, menurut saya penegakan aturannya lebih dulu. Komitmen, gimana cara negakkan aturan, lalu soal sistem, langsung atau tidak langsung, silakan didiskusikan," pungkasnya.

