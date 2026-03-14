Hadapi Tantangan Bangsa, Hery Susanto Ajak Masyarakat Jaga Persatuan

JAKARTA – Anggota Ombudsman Hery Susanto mengungkapkan pentingnya memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Apalagi, Ramadhan merupakan momentum untuk memperkuat nilai kepedulian serta kebersamaan.

“Ramadhan bukan hanya tentang ibadah pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kita memperluas kepedulian kepada sesama,” ujar Hery, dikutip Jumat (14/3/2026).

Hery menyampaikan hal tersebut saat hadir di Masjid Raya Al Ittihad dalam kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara serta perdamaian dunia. Pada momen itu juga ada penyaluran santunan sembako kepada anak yatim dan kaum dhuafa.

“Ketika kita berbagi, sesungguhnya kita sedang memperkuat persaudaraan dan solidaritas sosial,” imbuhnya.

Kepedulian yang tumbuh di masyarakat berbagai elemen, kata Hery, layak diapresiasi sehingga terwujudnya kegiatan ini. Semangat gotong royong tercermin dan bisa menjadi kekuatan di tengah masyarakat.