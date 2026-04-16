Ombudsman Hormati Proses Hukum yang Menjerat Hery Susanto

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |23:30 WIB
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto jadi tersangka suap (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
JAKARTA — Ombudsman RI menghormati proses hukum kasus yang dihadapi Ketua Ombudsman Hery Susanto. Ombudsman juga menyampaikan permintaan maaf kepada publik sekaligus memastikan komitmen menjaga integritas lembaga.

“Pimpinan Ombudsman RI periode 2026–2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas,” kata Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, Kamis (16/4/2026).

Ombudsman menyebut kasus tersebut merupakan peristiwa yang terjadi pada periode sebelumnya. Ombudsman pun menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum.

“Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif,” katanya.

Lebih lanjut, Ombudsman menyatakan memahami besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Karena itu, lembaga ini menegaskan komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Kejagung Ciduk Ketua Ombudsman, DPR: Tindak Lanjut Perintah Prabowo Berantas Korupsi Tambang
Ketua Ombudsman Hery Susanto Ditahan di Rutan Salemba Usai Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terungkap, Begini Trik Korupsi Ketua Ombudsman "Main Surat Rekomendasi" untuk Perusahaan Tambang
Hadapi Tantangan Bangsa, Hery Susanto Ajak Masyarakat Jaga Persatuan
Breaking News! Kejagung Geledah Kantor dan Rumah Komisioner Ombudsman
DPR Sepakati 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Ini Daftarnya Lengkapnya!
