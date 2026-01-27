Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

DPR Sepakati 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Ini Daftarnya Lengkapnya!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 27 Januari 2026 |13:15 WIB
DPR Sepakati 9 Anggota Ombudsman RI 2026-2031, Ini Daftarnya Lengkapnya!
JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia menyepakati 9 anggota Ombudsman RI periode 2026-2031. Pengesahan diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2025-2026 yang digelar pada Selasa (27/1/2026).

Kesepakatan diambil untuk menyetujui hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang telah digelar Komisi II DPR RI pada Senin (27/1/2026).

"Sidang dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi II DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031 tersebut dapat disetujui?" ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa saat pengambilana keputusan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Setuju," jawab anggota dewan yang hadir.

Adapun daftar anggota Ombudsman RI 2026-2031 sebagai berikut:

1. Hery Susanto (Ketua).

2. Rahmadi Indra Tektona (Wakil Ketua)

3. Abdul Ghoffar

4. Fikri Yasin

5. Maneger Nasution

6. Nuzran Joher

7. Partono

8. Robertus Na Endi Jaweng

9. Syafrida Rachmawati Rasahan

 

