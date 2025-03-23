Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Ramadhan, Ombudsman Serukan Kepedulian Sosial terhadap Kelompok Rentan

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 23 Maret 2025 |06:07 WIB
Ramadhan, Ombudsman Serukan Kepedulian Sosial terhadap Kelompok Rentan
Ombudsman serukan kepedulian sosial terhadap kelompok rentan (Foto: Ist/Okezone)
A
A
A

PURWAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, mengungkapkan, bahwa Ramadhan bukan hanya tentang menjalankan ritual ibadah. Namun, momentum untuk memperkuat kesalehan sosial.

"Kesalehan individual itu penting, tetapi lebih sempurna jika diiringi dengan kesalehan sosial. Ombudsman RI mengapresiasi kegiatan ini karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila,” kata Hery dalam keterangannya.

Dalam mengisi Ramadhan, Hery menghadiri kegiatan Pengurus Masjid Endan Andansih dan Komunitas Peduli Anak Yatim Piatu serta Kaum Dhuafa. Kegiatan santunan bertajuk Gerakan Santunan untuk 1.700 Anak Yatim Piatu dan Dhuafa itu berlangsung di Masjid Endan Andasih, Sabtu 22 Maret 2025.

"Kegiatan ini selaras dengan prinsip kesalehan sosial untuk peduli terhadap sesama, bukan hanya dalam bentuk ibadah individual, tetapi juga aksi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.

Kegiatan ini, menurut Hery, juga sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, ia menegaskan kembali pentingnya zakat, infak, dan sedekah dalam Islam sebagai wujud kepedulian sosial.

Hery juga mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kelompok rentan, seperti yang tercantum dalam Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara oleh negara. 

Kendati ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha dalam menangani masalah sosial, seperti fakir miskin.

"Ombudsman RI mendukung implementasi kebijakan sosial ini, agar mereka yang berhak menerima bantuan benar-benar mendapatkan haknya," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186413/jusuf_hamka-tojF_large.jpg
Yayasan Keluarga Jusuf Hamka Dilaporkan ke Ombudsman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/340/3181772/ombudsman-nAxF_large.jpg
Ombudsman Minta Bangun Sinergitas dengan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/337/3027846/ungkap-celah-ppdb-ombudsman-sekolah-cuci-rapot-agar-muridnya-lolos-AvlZcTO9XF.jpg
Ungkap Celah PPDB, Ombudsman: Sekolah Cuci Rapot agar Muridnya Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/337/2983927/ombudsman-usut-dugaan-beras-sphp-bulog-dikemas-ulang-jadi-komersil-6GAarZZGu1.jpg
Ombudsman Usut Dugaan Beras SPHP Bulog Dikemas Ulang Jadi Komersil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983912/ombudsman-temukan-harga-beras-premium-tak-sesuai-nilai-relaksasi-het-PtmrALI1FC.jpg
Ombudsman Temukan Harga Beras Premium Tak Sesuai Nilai Relaksasi HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/337/2983229/wapres-pelayanan-publik-harus-mudah-diakses-dan-tidak-berbelit-y2Re3LAYRh.jpg
Wapres: Pelayanan Publik Harus Mudah Diakses dan Tidak Berbelit
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement