Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ombudsman Minta Bangun Sinergitas dengan Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |14:00 WIB
Ombudsman Minta Bangun Sinergitas dengan Masyarakat dalam Pelayanan Publik
Ombudsman minta bangun sinergitas dengan masyarakat dalam pelayanan publik (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, mengatakan masyarakat, pemerintah daerah, dan perusahaan tambang harus bersinergi untuk meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan akuntabel di wilayah lingkar tambang. Ia menilai, pelayanan publik di kawasan industri ekstraktif kerap menghadapi tantangan maladministrasi, baik dari pengabaian kewajiban hukum hingga diskriminasi terhadap kelompok rentan.

“Negara wajib memenuhi kebutuhan dasar warganya melalui pelayanan publik yang berkualitas. Itu amanat Pembukaan UUD 1945,” ujar Hery, dikutip Kamis (6/11/2025).

Dalam Diskusi Publik bertajuk “Peningkatan Pelayanan Publik yang Inklusif dan Akuntabel di Masyarakat Lingkar Tambang” di Ternate, Rabu 5 November 2025, Hery menegaskan tanpa adanya partisipasi aktif masyarakat, pengawasan Ombudsman tidak bisa berjalan maksimal.

Menurutnya, kemitraan strategis dalam pengawasan layanan publik dan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan juga harus menjadi perhatian. Sehingga, partisipasi masyarakat bukan sekadar dalam pelaporan dugaan maladministrasi.

“Pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) adalah proses mengorganisir dan mengawasi upaya perusahaan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan, yang mencakup komitmen pada pembangunan berkelanjutan dan etika bisnis,” katanya.

Komponen utama pengelolaan tanggung jawab sosial, kata Hery, yakni tanggung jawab sosial dan lingkungan; program tanggung jawab sosial perusahaan; serta kewajiban hukum. Proses tersebut melibatkan tujuan yang jelas, baik itu alokasi anggaran hingga pelaksanaan program seperti peningkatan kondisi ketenagakerjaan, filantropi, pengembangan komunitas, hingga program lingkungan.

Pengelolaan TJSL yang efektif, menurutnya, harus melalui identifikasi isu sosial dan lingkungan serta tujuan yang jelas. Selain itu, juga harus ada keterlibatan pemangku kepentingan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/525/3125077/ombudsman-hQnB_large.jpg
Ramadhan, Ombudsman Serukan Kepedulian Sosial terhadap Kelompok Rentan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/29/337/3027846/ungkap-celah-ppdb-ombudsman-sekolah-cuci-rapot-agar-muridnya-lolos-AvlZcTO9XF.jpg
Ungkap Celah PPDB, Ombudsman: Sekolah Cuci Rapot agar Muridnya Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/16/337/2983927/ombudsman-usut-dugaan-beras-sphp-bulog-dikemas-ulang-jadi-komersil-6GAarZZGu1.jpg
Ombudsman Usut Dugaan Beras SPHP Bulog Dikemas Ulang Jadi Komersil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/15/337/2983912/ombudsman-temukan-harga-beras-premium-tak-sesuai-nilai-relaksasi-het-PtmrALI1FC.jpg
Ombudsman Temukan Harga Beras Premium Tak Sesuai Nilai Relaksasi HET
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/337/2983229/wapres-pelayanan-publik-harus-mudah-diakses-dan-tidak-berbelit-y2Re3LAYRh.jpg
Wapres: Pelayanan Publik Harus Mudah Diakses dan Tidak Berbelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/337/2963711/handphone-disita-penyidik-aiman-tegaskan-komitmen-jaga-identitas-narasumber-iyAz9MyMAT.jpg
Handphone Disita Penyidik, Aiman Tegaskan Komitmen Jaga Identitas Narasumber
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement