Kronologi Kecelakaan Bus di Exit Tol Krapyak Semarang yang Tewaskan 15 Penumpang

SEMARANG - Kecelakaan maut melibatkan bus penumpang PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, pada Senin (22/12/2025) dini hari. Insiden tersebut mengakibatkan 15 penumpang tewas dan 19 lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan keterangan sementara kepolisian, bus dengan rute Jakarta–Yogyakarta itu melaju dari arah barat menuju timur dan keluar melalui Exit Tol Krapyak. Saat memasuki simpang susun, bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi.

Memasuki tikungan, pengemudi diduga kehilangan kendali sehingga bus menabrak pembatas jalan di sisi jalan tol. Benturan keras menyebabkan bus bernomor polisi B 7201 IV terguling dan menghantam badan jalan.

Akibat benturan tersebut, bagian atas kabin bus ringsek parah. Sejumlah penumpang yang berada di dalam bus terlempar dan sebagian lainnya terjepit di antara rangka kendaraan.

Petugas gabungan dari kepolisian, Basarnas Semarang, dan tim medis segera tiba di lokasi usai menerima laporan kecelakaan. Proses evakuasi berlangsung cukup lama karena kondisi bus yang rusak parah dan banyak korban terjepit di dalam kabin.