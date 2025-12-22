Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Bus Terguling di Exit Tol Krapyak Semarang, 15 Penumpang Tewas

Wisnu Wardhana , Jurnalis-Senin, 22 Desember 2025 |06:48 WIB
Breaking News! Bus Terguling di Exit Tol Krapyak Semarang, 15 Penumpang Tewas
Bus Terguling di Exit Tol Krapyak Semarang (foto: dok ist)
SEMARANG - Sebuah bus berpenumpang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (22/12/2025) dini hari.

Bus yang mengangkut 34 penumpang tersebut menabrak pembatas jalan hingga terguling, menyebabkan 15 orang tewas dan 19 lainnya mengalami luka-luka.

Bus penumpang milik PO Cahaya Trans dengan rute Jakarta–Yogyakarta itu diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki area simpang susun. Akibatnya, bus bernomor polisi B 7201 IV kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan, lalu terguling hingga bagian atas kabin ringsek parah.

Data dari pihak kepolisian dan Basarnas Semarang mencatat, sebanyak 15 penumpang dinyatakan tewas di lokasi kejadian maupun saat penanganan medis. Sementara 19 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Semarang.

 

