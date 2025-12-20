Truk Bawa Besi Kecelakaan di Cakung, Dua Orang Tewas Tertimpa Muatan

JAKARTA – Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua orang terjadi di Jalan Raya Cakung, Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (20/12/2025) sekitar pukul 14.35 WIB.

“Betul, tadi anggota Polsek Cilincing bersama warga membantu proses evakuasi,” kata Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri saat dihubungi.

Sementara itu, Kanit Laka Lantas Satlantas Polres Metro Jakarta Utara AKP Edy Wibowo menjelaskan, dua korban berinisial YH dan ESG meninggal dunia akibat tertimpa muatan besi yang dibawa truk yang mereka tumpangi.

“Awalnya kendaraan truk Cold Diesel bernomor polisi F 8208 BG yang dikemudikan saudara YH dengan penumpang saudara ESG melaju dari arah selatan ke utara, tepatnya di depan PT Maratus. Saat kendaraan mengerem, kabin depan tertimpa muatan besi yang diangkutnya,” ujar Edy.

Akibat kejadian tersebut, YH dan ESG meninggal dunia di lokasi kejadian. Edy menambahkan, muatan besi itu juga menimpa sebuah kendaraan minibus yang berada tepat di depan truk.

“Muatan besi juga menimpa kendaraan minibus Suzuki Ertiga bernomor polisi B-2649-UZF yang melaju searah di depannya. Kendaraan minibus mengalami kerusakan berupa pintu belakang penyok dan baret, lampu belakang kanan pecah, kaca belakang pecah, serta bemper belakang kanan penyok dan baret,” pungkasnya.

(Awaludin)